Rita Cadillac conta por que abandonou podcast: "Falta de respeito comigo"

Ex-Chacrete diz que consultou advogada após se surpreender com conteúdo que foi ao ar

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Rita Cadillac viralizou nos últimos dias ao surgir abandonando o Intervenção Podcast, do jornalista Roger Turchetti.

Ao NaTelinha Talk na noite dessa quinta-feira (5), ela contou que o episódio foi gravado no início de janeiro e publicado pouco mais de um mês depois.

“Fui embora por falta de respeito comigo”, lamentou em conversa conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini.

A ex-Chacrete enfatiza que sempre deixa claro não gostar de tocar em assuntos de filmes adultos ou plataformas do tipo.

E isso, segundo ela, foi previamente acordado no podcast em questão.

“Estava tudo bem até um certo momento que ele vem com uma pergunta, uma psicóloga tinha feito um comentário, não sei se é o Terra…

Acho que é o Terra, sobre uma reportagem que saiu, ele pegou e falou assim ‘que você fez um incesto’.”

