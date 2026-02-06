Sandra Annenberg revela nova dinâmica do Globo Repórter com Bonner e promete surpresa

Em encontro com jornalistas realizado na última quinta-feira (5) em São Paulo, Sandra Annenberg conversou com o NaTelinha e revelou detalhes da nova roupagem do Globo Repórter, que a partir do próximo dia 20 ganhará um reforço daqueles: William Bonner.

De acordo com a jornalista, as novidades do programa não se resumem à chegada do ex-âncora do Jornal Nacional: “O Globo Repórter está passando por mudanças, tem muita novidade.

A primeira delas todo mundo já sabe, William Bonner se junta a mim na apresentação.

Vamos formar uma dupla dinâmica, eu e esse grande amigo, grande parceiro.

Nós estamos também com um grande cenário”.

