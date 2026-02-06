SBT adquire Impuros, do Disney+, e marca data de estreia

SBT adquire Impuros, do Disney+, e marca data de estreia

O SBT comprou a série Impuros, do Disney+.

As chamadas alardeiam a estreia para o dia 20, depois do Programa do Ratinho.

Ao NaTelinha, a emissora diz que se trata da primeira temporada.

São 10 episódios.

Ficção dramática com base em fatos reais e ambientada nos anos 90 da guerra do narcotráfico do Rio de Janeiro, a série conta a história de Evandro do Dendê (Raphael Logam), jovem da favela carioca que sonhava em ser empresário mas, quando seu irmão traficante é morto por policiais, decide buscar vingança.

