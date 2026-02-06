SBT muda estratégia e Casos de Família passa a ser exibido aos sábados

O SBT definiu uma alteração na grade de programação envolvendo o Casos de Família.

A atração, comandada por Christina Rocha, deixará a grade diária para ser exibida semanalmente aos sábados.

A mudança oficial acontece no dia 21 de fevereiro, ou seja, logo depois do Carnaval.

De acordo com o comunicado da emissora, o programa será transmitido logo após o Eita Lucas!.

A decisão faz parte de um movimento estratégico de programação para os fins de semana do canal.

Não houve detalhes do que fez a emissora fazer a transferência e também não há detalhes do que substituirá o Casos de segunda a sexta.

