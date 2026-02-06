Times Brasil CNBC contrata a jornalista Soraya Lauand, ex-Jovem Pan
Profissional estreia na próxima segunda-feira, dia 9 de fevereiro
Soraya Lauand é a mais nova contratada do Times Brasil CNBC.
Ex-âncora do Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, a jornalista estreia no canal liderado por Douglas Tavolaro na próxima segunda-feira, dia 9 de fevereiro.
Na nova casa, a profissional vai atuar em reportagens e na apresentação dos telejornais, além de integrar novos projetos editoriais em desenvolvimento.