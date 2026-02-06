Três Graças: Após briga, Paulinho toma decisão sobre namoro com Gerluce
Investigador deixa apuração em segundo plano e mantém relação mesmo após quebra de confiança
Nos próximos capítulos de Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) toma uma decisão que redefine sua relação com Gerluce (Sophie Charlotte).
Depois de transformar a namorada em parte formal de uma investigação, o policial opta por perdoá-la, mesmo diante de omissões e contradições envolvendo Rogério (Eduardo Moscovis).
A crise se instala quando Paulinho, em meio à apuração sobre o falso suicídio do empresário, flagra Gerluce entrando no carro de Rogério.
A cena ocorre após um episódio envolvendo Joélly (Alana Cabral), que sofre uma queda durante uma confusão provocada por Arminda (Grazi Massafera).
A justificativa apresentada pela mocinha não impede que o investigador registre o momento e incorpore o material ao inquérito recém-reaberto.