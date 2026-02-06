Três Graças empurra Samira para a fuga após mortes e sumiço de recém-nascida

Investigação liga personagem a esquema ilegal e leva Justiça a decretar prisão preventiva

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

A trajetória de Samira (Fernanda Vasconcellos) em Três Graças passa a ser marcada pela fuga à medida que se acumulam indícios de sua participação em um esquema de tráfico de bebês.

A personagem deixa de agir nos bastidores e passa a ocupar o centro da investigação conduzida por Paulinho (Romulo Estrela), que se intensifica após uma sequência de mortes e desaparecimentos.

O cerco começa a se fechar quando Raul (Paulo Mendes) revela ao sogro, Jorginho (Juliano Cazarré), que Samira negociou a criança que Joélly (Alana Cabral) esperava como forma de quitar dívidas com Bagdá (Xamã).

A informação altera o curso dos acontecimentos e provoca a reação de Jorginho, que tenta impedir a entrega da neta a uma rede clandestina de adoção.

