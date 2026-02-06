Três Graças: Ferette é humilhado, ferido e deixa evento carregado
Vilão tem discurso interrompido por anúncio de Rogério como o maior benfeitor da Fundação
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) participa da inauguração de uma nova farmácia na Chacrinha, é baleado, cai do palco e sai carregado.
A volta de Rogério (Eduardo Moscovis) completa a noite de terror do vilão.
O evento na comunidade será aberto ao público, cenário perfeito para o início da vingança de Zenilda (Andréia Horta), que se une ao ex-marido de Arminda (Grazi Massafera) e contra o magnata.