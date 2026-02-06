Três Graças: Lena e Heculano planejam fuga do país com bebê de Joélly

Samira cumpre a negociação entregando a criança para o casal

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Lena e Heculano planejam fuga do país com bebê de Joélly

Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcelos) rouba a filha de Joélly (Alana Cabral) e entrega para Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), que decidem deixar o Brasil.

A namorada de Raul (Paulo Mendes) entra em trabalho de parto prematuro.

No caminho para maternidade, Jorginho (Juliano Cazarré) percebe que o casal está escondendo algo, pressiona e descobre sobre a adoção ilegal.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.