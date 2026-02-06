Três Graças: Lena e Heculano planejam fuga do país com bebê de Joélly

Samira cumpre a negociação entregando a criança para o casal

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcelos) rouba a filha de Joélly (Alana Cabral) e entrega para Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), que decidem deixar o Brasil.

A namorada de Raul (Paulo Mendes) entra em trabalho de parto prematuro.

No caminho para maternidade, Jorginho (Juliano Cazarré) percebe que o casal está escondendo algo, pressiona e descobre sobre a adoção ilegal.

