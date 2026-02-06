Três Graças: reaparição de Rogério expõe Ferette e termina em tiro no palco

Evento da fundação sai do controle após reaparição pública e tentativa de assassinato

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Os próximos capítulos de Três Graças concentram uma virada decisiva em um evento público que deveria consolidar o poder de Ferette (Murilo Benício).

O lançamento de uma nova farmácia da fundação, realizado na Chacrinha, se transforma em cenário de constrangimento, violência e revelações, com consequências diretas para o comando da entidade.

No centro da sequência está o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis), dado como morto.

A reaparição ocorre de forma pública e é anunciada no palco por Zenilda (Andréia Horta), diante de convidados e da imprensa.

A partir desse momento, a atenção se desloca completamente do atual presidente da fundação para o homem que todos acreditavam não existir mais.

