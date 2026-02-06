Três Graças: Tiro interrompe evento, expõe Ferette e muda jogo de poder

Atentado público transforma cerimônia da fundação em ponto de virada da trama

Na Telinha - 06 de fevereiro de 2026

Em Três Graças, a tentativa de assassinato contra Ferette (Murilo Benício) funciona como o ponto de ruptura de uma sequência pensada para exibir poder e termina revelando fragilidade.

O tiro disparado durante o evento da fundação não apenas interrompe a cerimônia na Chacrinha como desmonta, em público, a autoridade do personagem.

O ataque ocorre no momento em que Ferette já havia perdido o controle da própria narrativa.

Minutos antes, o lançamento da nova farmácia da fundação caminhava como um ato protocolar, até ser atravessado pela reaparição de Rogério (Eduardo Moscovis), dado como morto.

A entrada do empresário é anunciada no palco por Zenilda (Andréia Horta), deslocando imediatamente o foco da cerimônia.

