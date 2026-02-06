Três Graças: Tiro interrompe evento, expõe Ferette e muda jogo de poder

Atentado público transforma cerimônia da fundação em ponto de virada da trama

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Tiro interrompe evento, expõe Ferette e muda jogo de poder

Em Três Graças, a tentativa de assassinato contra Ferette (Murilo Benício) funciona como o ponto de ruptura de uma sequência pensada para exibir poder e termina revelando fragilidade.

O tiro disparado durante o evento da fundação não apenas interrompe a cerimônia na Chacrinha como desmonta, em público, a autoridade do personagem.

O ataque ocorre no momento em que Ferette já havia perdido o controle da própria narrativa.

Leia também

Minutos antes, o lançamento da nova farmácia da fundação caminhava como um ato protocolar, até ser atravessado pela reaparição de Rogério (Eduardo Moscovis), dado como morto.

A entrada do empresário é anunciada no palco por Zenilda (Andréia Horta), deslocando imediatamente o foco da cerimônia.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.