Três Graças: Tiro interrompe evento, expõe Ferette e muda jogo de poder
Atentado público transforma cerimônia da fundação em ponto de virada da trama
Em Três Graças, a tentativa de assassinato contra Ferette (Murilo Benício) funciona como o ponto de ruptura de uma sequência pensada para exibir poder e termina revelando fragilidade.
O tiro disparado durante o evento da fundação não apenas interrompe a cerimônia na Chacrinha como desmonta, em público, a autoridade do personagem.
O ataque ocorre no momento em que Ferette já havia perdido o controle da própria narrativa.
Minutos antes, o lançamento da nova farmácia da fundação caminhava como um ato protocolar, até ser atravessado pela reaparição de Rogério (Eduardo Moscovis), dado como morto.
A entrada do empresário é anunciada no palco por Zenilda (Andréia Horta), deslocando imediatamente o foco da cerimônia.