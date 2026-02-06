Truque simples reduz a ardência ao tomar cachaça e evita a queimação na garganta

Especialistas explicam por que bebidas fortes causam ardência e apontam maneiras práticas de reduzir a sensação ao beber sem alterar o teor alcoólico

Gabriel Yuri Souto - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Beber cachaça e outras bebidas destiladas pode causar ardência na boca e na garganta. Isso acontece principalmente porque o álcool (etanol) ativa receptores sensoriais que respondem ao “queimado”, criando a sensação de calor e desconforto.

Cientistas identificam essas respostas como ativação de canais nervosos ligados ao sensor TRPV1, o mesmo que reage a pimenta e calor, e que envia sinais de dor ao cérebro.

Por isso, muitas pessoas relatam que a ardência é mais forte em bebidas com teor alcoólico elevado ou quando são consumidas rapidamente. Contudo, há maneiras simples de reduzir essa sensação sem alterar o teor alcoólico da bebida e sem impactar seu efeito no organismo.

Por que a cachaça “arde”

A sensação de ardência ao engolir uma dose está relacionada ao contato do etanol com as membranas sensoriais da boca e da garganta. Quanto maior a concentração de álcool, mais esses receptores, chamados TRPV1, são ativados.

Além disso:

o vapor do álcool que sobe pela garganta pode intensificar a percepção de queimação;

bebidas destiladas jovens ou com mais substâncias voláteis podem “arder” mais;

o nervo trigêmeo, que também contribui para a sensação dolorosa, é estimulado pelo vapor e pelo contato direto do álcool.

Esses fatores explicam por que muitas pessoas sentem mais ardência ao beber cachaça pura do que quando a bebida está diluída.

Truques simples que reduzem a ardência

Embora não exista uma fórmula mágica, especialistas em degustação e cientistas identificam métodos que podem reduzir a sensação de queimação:

1. Exale antes de beber

Respirar fundo e expirar o ar da boca antes de tomar a dose pode diminuir a quantidade de vapor alcoólico que atinge o nariz e a garganta. Isso, por sua vez, pode reduzir a ativação dos sensores de dor.

2. Diluia a bebida

Adicionar um pouco de água, mesmo em pequenas proporções, dilui a concentração de álcool na boca. Isso faz com que o etanol tenha menos impacto direto sobre os tecidos sensoriais.

3. Sirva fria

Bebidas geladas tendem a reduzir a sensação de ardência, pois o frio pode diminuir a sensibilidade dos receptores nervosos da mucosa oral.

4. Alterne com água

Tomar goles de água entre bebidas ajuda a limpar resíduos de álcool da boca e da garganta, o que pode aliviar a sensação de queimação.

Todas essas práticas podem tornar a experiência mais confortável, mas não mudam o teor alcoólico nem os efeitos do álcool no corpo. É importante lembrar que, mesmo com menor ardência, o consumo excessivo continua a representar riscos à saúde e à coordenação motora.

O que evitar para não piorar a sensação

Certos fatores podem aumentar a ardência ao beber:

beber com o estômago vazio, o que pode intensificar a sensação de queimado;

misturar bebidas fortes com sucos ácidos, pois o pH baixo pode amplificar a irritação;

usar bebidas muito aquecidas ou misturar com ingredientes que ativem mais os receptores sensoriais.

Portanto, escolher bebidas com teor alcoólico moderado, consumir devagar e com comida pode tornar a experiência mais agradável.

Consumo responsável vem sempre em primeiro lugar

Mesmo com truques para reduzir a ardência ao beber cachaça, é essencial adotar uma postura responsável. O álcool não perde seus efeitos só porque arde menos. Ele continua a:

afetar a coordenação motora;

prejudicar a capacidade de julgamento;

aumentar o risco de problemas de saúde quando consumido em excesso.

Por isso, se optar por beber, faça com moderação, intercale com água e nunca dirija depois de consumir álcool.

