BBB 26: Alberto Cowboy passa mal após engasgar e recebe atendimento; veja o vídeo
Participante foi levado ao confessionário antes da final da Prova do Anjo
Um susto interrompeu a rotina dos participantes do BBB 26 neste sábado (7), quando Alberto Cowboy passou mal após se engasgar enquanto bebia água na cozinha da casa.
A situação mobilizou os brothers, que se reuniram ao redor dele ao perceberem a dificuldade para respirar, sem conseguir ajudá-lo naquele momento.
Diante da falta de resposta, Cowboy foi levado ao confessionário, onde começou a receber atendimento da produção do programa.
A movimentação gerou apreensão entre os participantes que acompanharam a cena à distância.