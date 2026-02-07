BBB 26: Alberto Cowboy passa mal após engasgar e recebe atendimento; veja o vídeo

Participante foi levado ao confessionário antes da final da Prova do Anjo

Na Telinha - 07 de fevereiro de 2026

Um susto interrompeu a rotina dos participantes do BBB 26 neste sábado (7), quando Alberto Cowboy passou mal após se engasgar enquanto bebia água na cozinha da casa.

A situação mobilizou os brothers, que se reuniram ao redor dele ao perceberem a dificuldade para respirar, sem conseguir ajudá-lo naquele momento.

Diante da falta de resposta, Cowboy foi levado ao confessionário, onde começou a receber atendimento da produção do programa.

A movimentação gerou apreensão entre os participantes que acompanharam a cena à distância.

