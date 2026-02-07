BBB 26: Alberto Cowboy passa mal após engasgar e recebe atendimento; veja o vídeo

Participante foi levado ao confessionário antes da final da Prova do Anjo

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Alberto Cowboy passa mal após engasgar e recebe atendimento; veja o vídeo

Um susto interrompeu a rotina dos participantes do BBB 26 neste sábado (7), quando Alberto Cowboy passou mal após se engasgar enquanto bebia água na cozinha da casa.

A situação mobilizou os brothers, que se reuniram ao redor dele ao perceberem a dificuldade para respirar, sem conseguir ajudá-lo naquele momento.

Diante da falta de resposta, Cowboy foi levado ao confessionário, onde começou a receber atendimento da produção do programa.

Leia também

A movimentação gerou apreensão entre os participantes que acompanharam a cena à distância.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.