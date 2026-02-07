BBB 26: Alberto Cowboy vence Prova do Anjo e escolhe rivais como monstros

Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo numa noite de sábado (7), num dia movimentado dentro do BBB 26.

Assim que ele foi consagrado como o anjo da semana, ele descobriu que teria que escolher duas pessoas como monstros dentro do confinamento e optou por dois rivais.

Surpreendentemente, o participante não escolheu Ana Paula, sua maior rival dentro da casa.

Sua primeira escolha, no entanto, foi Milena, que reclamou do castigo por ter que ficar abraçada com outra pessoa, já que ela não gosta de abraços.

A justificativa do anjo foi de que ela colocou toda a casa no Tá com Nada e que a atitude deveria ter consequências, de que não pode ser rival de todo mundo simultaneamente.

