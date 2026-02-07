BBB 26: Ana Paula alopra Sarah após sister fugir de embate: "Ficou com medo?"

Em conversa com Sol, coach reclamou das provocações da jornalista

Ana Paula Renault segue cumprindo à risca a promessa que fez de tornar a vida de Sarah Andrade no BBB 26 um verdadeiro inferno.

Na manhã deste sábado (7), enquanto elas aguardavam o Raio-X, a jornalista voltou a aloprar a coach e influencer.

“E aí Sarah, ficou com medo de me chamar pro paredão?”, questionou a loira.

“Nem tudo é sobre você, Ana Paula.

Fica tranquilinha”, respondeu a rival.

“A senhora vai lá, me coloca no Monstro, me chama de desumana, me diagnostica, fala que eu tô cheia de traumas…

E vai lá e na hora de me colocar no paredão, você falou que não tinha medo de mim nem nada”, provocou Ana Paula.

