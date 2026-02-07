BBB 26: Ana Paula expõe jogo de Sarah envolvendo Babu: "Ela falou"

Jornalista criticou a coach em conversa com o ator, Juliano Floss e Milena no quarto

Em conversa no quarto, Ana Paula Renault, Juliano Floss, Babu Santana e Milena criticaram o jogo de Sarah Andrade no BBB 26.

A jornalista relatou aos aliados as alfinetadas que trocou com a coach e influencer enquanto esperavam elas o Raio-X.

“Olha pra você ver como a Sarinha caça enredo é incoerente.

Ela virou e falou que ela pode ir primeiro com Babu e depois comigo [pro paredão].

Isso não é prepotência não, tá!

O prepotente é o Babu.

Mas ela disse isso, que ela pode ir primeiro com o Babu, e depois comigo”, contou a loira.

