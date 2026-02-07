BBB 26: Ana Paula expõe jogo de Sarah envolvendo Babu: "Ela falou"
Jornalista criticou a coach em conversa com o ator, Juliano Floss e Milena no quarto
Em conversa no quarto, Ana Paula Renault, Juliano Floss, Babu Santana e Milena criticaram o jogo de Sarah Andrade no BBB 26.
A jornalista relatou aos aliados as alfinetadas que trocou com a coach e influencer enquanto esperavam elas o Raio-X.
“Olha pra você ver como a Sarinha caça enredo é incoerente.
Ela virou e falou que ela pode ir primeiro com Babu e depois comigo [pro paredão].
Isso não é prepotência não, tá!
O prepotente é o Babu.
Mas ela disse isso, que ela pode ir primeiro com o Babu, e depois comigo”, contou a loira.