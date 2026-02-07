BBB 26: Ana Paula janta no almoço e maceta Sol, Sarah, Jonas, Maxiane e Capetinha ao mesmo tempo
Jornalista foi confrontada enquanto almoçava e conseguiu "engolir" os rivais nos argumentos
Ana Paula Renault almoçou e jantou ao mesmo tempo na tarde deste sábado (7) no BBB 26.
A jornalista foi confrontada por Sol Vega e acabou engolindo, com argumentos, não apenas a atriz, mas também Sarah Andrade, Maxiane, Jonas Sulzbach e até Edilson Capetinha.
“Ana Paula, eu quero tirar uma dúvida.
Eu acho que quando a pessoa tem um embate direto com a gente, a Maxi te colocou direto no paredão, e ela…”, disse a sister, sendo interrompida pela ex-BBB 16.
“Pra mim a coordenadora do resort é irrelevante, então eu coloquei a Sarah que me colocou no Monstro.
Eu tô quebrada, operei uma hérnia de disco, e ela falou que sou desumana, que a convivência comigo é impossível, me diagnosticou em 10 dias, falando que sou desumana porque tenho vários traumas.
Meu embate é com ela, ou você também quer falar com quem eu tenho que ter embate aqui?”, disparou.