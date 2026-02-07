BBB 26: Ana Paula janta no almoço e maceta Sol, Sarah, Jonas, Maxiane e Capetinha ao mesmo tempo

Jornalista foi confrontada enquanto almoçava e conseguiu "engolir" os rivais nos argumentos

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula janta no almoço e maceta Sol, Sarah, Jonas, Maxiane e Capetinha ao mesmo tempo

Ana Paula Renault almoçou e jantou ao mesmo tempo na tarde deste sábado (7) no BBB 26.

A jornalista foi confrontada por Sol Vega e acabou engolindo, com argumentos, não apenas a atriz, mas também Sarah Andrade, Maxiane, Jonas Sulzbach e até Edilson Capetinha.

“Ana Paula, eu quero tirar uma dúvida.

Leia também

Eu acho que quando a pessoa tem um embate direto com a gente, a Maxi te colocou direto no paredão, e ela…”, disse a sister, sendo interrompida pela ex-BBB 16.

“Pra mim a coordenadora do resort é irrelevante, então eu coloquei a Sarah que me colocou no Monstro.

Eu tô quebrada, operei uma hérnia de disco, e ela falou que sou desumana, que a convivência comigo é impossível, me diagnosticou em 10 dias, falando que sou desumana porque tenho vários traumas.

Meu embate é com ela, ou você também quer falar com quem eu tenho que ter embate aqui?”, disparou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.