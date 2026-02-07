BBB 26: Após "chega pra lá" de Ana Paula, Capetinha avisa que quer enfrentá-la no paredão
O ex-jogador de futebol manifestou seu interesse em conversa com Maxiane, Jordana e Alberto Cowboy
Na “jantada” que Ana Paula Renault deu em seus rivais no BBB 26, sobrou até para Edilson Capetinha.
A jornalista lembrou que o camarote jogou uma indireta de que ela era “louca”, ao que ele negou e a acusou de ser hipócrita.
A sister, então, passou na cara que o ex-atleta chamou Leandro Boneco de “analfabeto”.
Depois, em conversa com Maxiane, Jordana e Alberto Cowboy na cozinha, o ídolo do Corinthians reclamou da veterana e manifestou o desejo de enfrentá-la no paredão.