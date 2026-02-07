BBB 26: Babu reclama da convivência com Sarah, Jonas e Cowboy: "Não aguento mais a voz"
Ator criticou a "Trindade" em conversa com Ana Paula Renault e Juliano Floss
Ana Paula Renault, Juliano Floss e Babu Santana reagiram ao jogo de Sarah Andrade no BBB 26.
Para o trio, a veterana está sendo incoerente, uma vez que chamou o ator para o Duelo de Risco, e não a jornalista.
Eles também reclamaram de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.
“Essa coisa de ficar pegando rebarba de enredo, Babu.
Ela não se encontrou no jogo ainda.
Então ela tá tentando cavar alguma história.
Comigo não conseguiu, foi pra você.
Porque muito provavelmente ela acha que você tá com essa ponta solta aí, que não tá muito favorável.
Só que eu deixei muito claro pra ela que a gente não tem medo”, contou Ana Paula.