BBB 26: Duelo de Risco coloca Sol e Juliano frente a frente e leva Samira ao Paredão

Nova dinâmica do reality foi realizada ao vivo e terminou com indicação consensual

Na Telinha - 07 de fevereiro de 2026

Sol Vega e Juliano Floss protagonizaram o Duelo de Risco do BBB 26 neste sábado (7) e, após optarem pela mesma escolha na nova dinâmica, chegaram a um consenso que levou Samira ao Paredão.

A disputa, realizada ao vivo, integrou a formação da berlinda da semana e envolveu decisões que poderiam resultar em imunidade ou emparedamento imediato.

Ao explicar o funcionamento do jogo, Tadeu detalhou as consequências possíveis do duelo.

“Um participante vai ser sorteado e vai duelar exatamente com a pessoa que ele disse que gostaria de enfrentar no Paredão.

Esse jogo é dramático e vai terminar com uma ou duas pessoas emparedadas, e, talvez, com alguém imune”, afirmou o apresentador antes do início da dinâmica.

