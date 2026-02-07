BBB 26: Jonas completa 40 anos! Ele já namorou Panicat e foi eleito Mister Brasil
Atual Líder do BBB 26 entra para o time dos "enta"
Líder da semana, Jonas comemora 40 anos de idade neste sábado (7).
O brother que já participou da 12ª temporada do reality show da Globo retornou como Veterano.
Há 14 anos, ficou em terceiro lugar e levou R$ 50 mil.
Se antes ele fez a linha “pegador” e se envolveu com Renata e Monique, desta vez o gaúcho vem colecionando desentendimentos dentro do confinamento.
Tão logo deixou o programa em 2012, protagonizou um ensaio para o Paparazzo no Complexo do Alemão.