BBB 26: Jonas completa 40 anos! Ele já namorou Panicat e foi eleito Mister Brasil

Atual Líder do BBB 26 entra para o time dos "enta"

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Jonas completa 40 anos! Ele já namorou Panicat e foi eleito Mister Brasil

Líder da semana, Jonas comemora 40 anos de idade neste sábado (7).

O brother que já participou da 12ª temporada do reality show da Globo retornou como Veterano.

Há 14 anos, ficou em terceiro lugar e levou R$ 50 mil.

Leia também

Se antes ele fez a linha “pegador” e se envolveu com Renata e Monique, desta vez o gaúcho vem colecionando desentendimentos dentro do confinamento.

Tão logo deixou o programa em 2012, protagonizou um ensaio para o Paparazzo no Complexo do Alemão.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.