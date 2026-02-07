BBB 26: Maxiane expõe ódio e Sarah acusa Ana Paula de induzir Pedro ao erro

Sisters detonaram a jornalista em conversa com Sol Vega e Alberto Cowboy na tarde deste sábado (7)

Maxiane, Sol Vega, Sara Andrade e Alberto Cowboy se reuniram no quarto para falar mal de Ana Paula Renault na tarde deste sábado (7).

As queixas se deram por causa do embate que o grupo teve com a jornalista na cozinha do BBB 26.

“Tem horas que me dá raiva, uma raiva!

C*ralho, as pessoas tão vendo o quanto a pessoa é ruim e não tiram essa mulher daqui?”, bradou Maxiane.

“Preciso acreditar que realmente o Brigido fez alguma coisa muito f*da [para ser eliminado].

Não é possível!”, lamentou Sarah.

