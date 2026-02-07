BBB 26: Milena tem crise ao ser indicada para o Monstro
Escolha de Alberto Cowboy gera revolta na sister após dinâmica da Prova do Anjo
A dinâmica do Monstro provocou tensão no BBB 26 neste sábado (7), após Milena ser escolhida por Alberto Cowboy, vencedor da Prova do Anjo, para cumprir o castigo da semana.
A babá reagiu com choro e verbalizou desconforto ao descobrir que teria de permanecer abraçada com Juliano Floss, sua dupla na penalidade definida pela produção.
Ao receber a indicação, Milena questionou a dinâmica proposta.
“Faltou criatividade de vocês, produção”, disse, enquanto chorava.
Na sequência, explicou que já havia passado por situação semelhante anteriormente.
“Fiquei abraçada com o Breno na Casa de Vidro.
Se fosse uma menina, era mais fácil.
Agora com um menino?”, afirmou, ao justificar a reação diante da escolha.