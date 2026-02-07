BBB 26: Milena tem crise ao ser indicada para o Monstro

Escolha de Alberto Cowboy gera revolta na sister após dinâmica da Prova do Anjo

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Milena tem crise ao ser indicada para o Monstro

A dinâmica do Monstro provocou tensão no BBB 26 neste sábado (7), após Milena ser escolhida por Alberto Cowboy, vencedor da Prova do Anjo, para cumprir o castigo da semana.

A babá reagiu com choro e verbalizou desconforto ao descobrir que teria de permanecer abraçada com Juliano Floss, sua dupla na penalidade definida pela produção.

Ao receber a indicação, Milena questionou a dinâmica proposta.

Leia também

“Faltou criatividade de vocês, produção”, disse, enquanto chorava.

Na sequência, explicou que já havia passado por situação semelhante anteriormente.

“Fiquei abraçada com o Breno na Casa de Vidro.

Se fosse uma menina, era mais fácil.

Agora com um menino?”, afirmou, ao justificar a reação diante da escolha.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.