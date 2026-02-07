BBB 26: Sarah revela medo de ser eliminada e volta a criticar Ana Paula

A sister reclamou da jornalista em conversa com Sol Vega

Após tomar um apavoro de Ana Paula Renault, Sarah Andrade foi se queixar da jornalista no quarto.

Em conversa com Sol Vega, a coach e influencer expôs seu medo de ser eliminada e estar desagradando o público do BBB 26.

“Eu não quero sair, de jeito nenhum.

E eu acredito muito na minha forma de estar vendo as coisas.

Mas se eu sair pra algum dos dois [Babu ou Ana Paula], é porque não era meu esse programa.

Porque realmente, eu nunca vou me comportar como eles dois se comportam.

Então, não era pra ser eu.

Aí paciência, né!”, lamentou.

