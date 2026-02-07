Coração Acelerado: Zilá manda capanga colocar medo na irmã e provoca reação

Janete ameaça chamar a polícia e diz para a vilã não mexer com Eliomar e nem com Agrado

Na Telinha - 07 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Zilá (Leandra Leal) pede a Malvino (Guito) que convença Janete (Letícia Spiller) a ir embora de Bom Retorno, mas sua irmã alega que não é mais a mesma de vinte anos atrás, diz para vilã deixar o pai e a sua filha em paz, e escorraça o capanga de sua casa.

Noivos no passado, a mãe de Agrado (Isadora Cruz) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) terminaram por causa de uma armação da mãe de Naiane (Isabelle Drummond), deixando o caminho livre para a loira conquistar o empresário.

