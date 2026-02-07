Êta Mundo Melhor: Candinho volta a sofrer humilhação de Sandra

Caipira perde o filho, a fábrica e Policarpo de uma só vez

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) volta para São Paulo depois que a polícia levar Dita (Jeniffer Nascimento) presa e devolver Samir (Davi Malizia) para Zulma (Heloísa Périssé), e descobre que Sandra (Flávia Alessandra) lhe tomou a fábrica e prendeu Policarpo em uma jaula.

Disfarçada de baronesa Deschamps, a mulher de Ernesto (Eriberto Leão) aproveita a fuga do primo, que terá resgatado o filho da Casa dos Anjos e partido para o Rio de Janeiro com a mulher e o enteado, para cobrar a dívida.

