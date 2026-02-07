Êta Mundo Melhor choca ao colocar Dita na cadeia após polícia localizar Samir

Decisão judicial muda destino do menino e desencadeia nova ação policial

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Dita (Jeniffer Nascimento) é presa após a polícia localizar Samir (Davi Malizia).

A cantora é acusada de sequestrar o enteado depois de ser encontrada com o menino fora do orfanato onde ele havia sido colocado por decisão judicial.

Zulma (Heloísa Périssé) consegue na Justiça o reconhecimento da maternidade de Samir.

Com isso, o filho de Candinho (Sergio Guizé) é obrigado a morar na Casa dos Anjos.

No local, o menino passa a apresentar tristeza, se recusa a interagir com outras crianças, deixa de se alimentar e adoece.

