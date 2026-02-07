Morte de policial da Rotam que introduziu clássico preto das viaturas comove internautas e colegas de farda

Kennon Ribeiro de Fonseca Neres já acumulava mais de 25 anos na unidade da PM

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2026

Sargento Kennon tinha mais de 25 anos junto da Rotam. (Foto: Reprodução)

O sargento da Polícia Militar (PM) Kennon Ribeiro de Fonseca Neres, de 52 anos, morreu na sexta-feira (6), após sofrer um infarto na casa onde morava, em Aparecida de Goiânia. Nas redes sociais, colegas de farda, amigos e familiares lamentaram a partida.

Ao longo dos mais de 25 anos nas Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), tornou-se conhecido por um detalhe que ajudou a marcar a identidade da corporação, sendo um dos responsáveis pela introdução das viaturas pretas do grupo, hoje consideradas uma marca registrada.

A história foi relembrada pelo próprio militar em uma entrevista exibida durante uma exposição em Goiânia e compartilhada nas redes sociais do Comando de Valorização dos Veteranos da PMGO.

Segundo o relato, em 1996, quando os veículos ainda eram brancos e azuis, ele e um colega decidiram, por conta própria, pintar uma Caravan com a cor preto Cadillac.

A iniciativa acabou sendo aceita pelo comando da época e, como consequência, ambos ficaram encarregados de pintar os demais veículos, consolidando o padrão visual que permanece até hoje.

Nas redes sociais, a Rotam destacou a postura profissional do sargento, ressaltando a dedicação, a coragem e a lealdade demonstradas ao longo dos anos.

Em entrevista ao O Popular, Dayanne Neres, filha do policial, também prestou homenagem e falou sobre o vínculo familiar, afirmando que o pai era uma referência dentro e fora da corporação.

“Era um superpai, um filho maravilhoso e um avô super babão (era o sonho dele ser avô). Mas além de tudo isso era um super-herói de farda, fez o possível e impossível dentro e fora do batalhão. Meu pai era meu super-herói”, disse.

O velório ocorreu na manhã deste sábado (07), na Funerária Senap, em Aparecida de Goiânia, e o sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim da Paz.

“Minha continência e respeito! Rotanzeiro raiz, camarada que deixa legado na história da ROTAM. Viva o RAIO!”, publicou um colega de farda.

“Amigo sensacional, exemplo como rotanzeiro, um policial que amava a ROTAM, vai deixar saudades”, declarou outro.

