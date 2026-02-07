Por que Alberto Cowboy passou mal no BBB 26? Brother explica situação

Alberto Cowboy voltou para a casa e explicou o que aconteceu no reality

Na Telinha - 07 de fevereiro de 2026

Após passar mal ao vivo no BBB 26, Alberto Cowboy retornou para a casa e explicou para os participantes o que havia acontecido.

O brother deixou claro que não era nada grave e que ele já havia enfrentado situação semelhante e que se trata de uma condição que ele tem na glote.

O participante passou mal após se engasgar enquanto bebia água na cozinha da casa.

A situação mobilizou os brothers, que se reuniram ao redor dele ao perceberem a dificuldade para respirar, sem conseguir ajudá-lo naquele momento, o que levou todos da casa ao mesmo tempo em desespero.

