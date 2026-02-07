Três Graças expõe Gerluce, leva relação ao limite e termina em perdão inesperado

Cuidadora vira alvo formal da polícia e atravessa crise íntima antes de ser absolvida

Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) passa da condição de namorada protegida à de personagem formalmente envolvida em uma investigação policial.

A mudança ocorre quando Paulinho (Romulo Estrela) decide tratá-la como parte do inquérito sobre o falso suicídio de Rogério (Eduardo Moscovis), abrindo uma fratura na relação que só será recomposta no final do confronto.

O ponto de ruptura surge quando Gerluce é vista entrando no carro de Rogério em circunstâncias que chamam a atenção do investigador.

O encontro acontece após um episódio envolvendo Joélly (Alana Cabral), que sofre uma queda durante uma confusão provocada por Arminda (Grazi Massafera).

Mesmo diante da explicação apresentada pela cuidadora, Paulinho registra a cena e a incorpora aos autos do caso.

