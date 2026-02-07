Três Graças: Paulinho intima Gerluce a depor e tem surpresa
Cuidadora vai à delegacia acompanhada de Rogério e engana o namorado
Nos próximos capítulos de Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) descobre envolvimento de Gerluce (Sophie Charlotte) com Rogério (Eduardo Moscovis) e chama a namorada na delegacia para depor.
Para a sua surpresa, a cuidadora irá acompanhada do falecido e volta e mentir para o investigador.
O policial vem perdendo a confiança na mocinha a cada vacilo seu.
Primeiro foi o roubo da estátua, depois a volta do marido de Arminda (Grazi Massafera).
Até então, casos justificados pelo medo da mãe de Joélly (Alana Cabral) em perder seu emprego.