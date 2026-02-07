Três Graças: Paulinho intima Gerluce a depor e tem surpresa

Cuidadora vai à delegacia acompanhada de Rogério e engana o namorado

Três Graças: Paulinho intima Gerluce a depor e tem surpresa

Nos próximos capítulos de Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) descobre envolvimento de Gerluce (Sophie Charlotte) com Rogério (Eduardo Moscovis) e chama a namorada na delegacia para depor.

Para a sua surpresa, a cuidadora irá acompanhada do falecido e volta e mentir para o investigador.

O policial vem perdendo a confiança na mocinha a cada vacilo seu.

Primeiro foi o roubo da estátua, depois a volta do marido de Arminda (Grazi Massafera).

Até então, casos justificados pelo medo da mãe de Joélly (Alana Cabral) em perder seu emprego.

