Jornalista acredita que loira pode estar em perigo

Ana Paula aposta em saída de aliada em possível paredão do BBB 26

Na tarde deste domingo (8), Ana Paula Renault teve uma conversa com Leandro e Milena e apostou que Samira pode ser a próxima eliminada do BBB 26.

Para a veterana, em um Paredão contra a atendente de bar, o vilão do BBB 7 tem chances de se dar bem.

“A Samira não fez nada, né?

Ela ficou num resort desfilando e aí se for ver jogo dela com o Cowboy, até eu prefiro o Cowboy…”, admitiu a loira.

