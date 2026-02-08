Ana Paula aposta em saída de aliada em possível paredão do BBB 26

Jornalista acredita que loira pode estar em perigo

Na Telinha - 08 de fevereiro de 2026

Na tarde deste domingo (8), Ana Paula Renault teve uma conversa com Leandro e Milena e apostou que Samira pode ser a próxima eliminada do BBB 26.

Para a veterana, em um Paredão contra a atendente de bar, o vilão do BBB 7 tem chances de se dar bem.

“A Samira não fez nada, né?

Ela ficou num resort desfilando e aí se for ver jogo dela com o Cowboy, até eu prefiro o Cowboy…”, admitiu a loira.

Leia conteúdo completo aqui.