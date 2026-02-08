Apostador de Goiás leva bolada após acertar dezenas em Mega-Sena avaliada em R$ 40 milhões

Isabella Valverde - 08 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Os planos para aproveitar o Carnaval agora podem ser outros para um morador de Goiás, que teve a sorte grande ao acertar a quina no concurso da Mega-Sena nº 2.970, sorteado na noite deste sábado (07).

O prêmio total em jogo era de R$ 40 milhões, mas nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas.

Os números sorteados no concurso 2.970 da Mega-Sena foram: 22, 32, 37, 41, 42 e 59.

Apesar de não ter levado o prêmio principal, o goiano, morador de Pires do Rio, faturou R$ 103.128,37 com uma aposta simples realizada de forma online. Com a bolada, o feriado de Carnaval promete ser bem mais animado.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na próxima terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 47 milhões.

