Veterano se emocionou com vídeo da família

BBB 26: Alberto Cowboy chora com Presente do Anjo e se declara para a esposa

Na tarde deste domingo (8), Alberto Cowboy viveu fortes emoções no BBB 26.

Isso porque o Veterano recebeu seu Presente do Anjo e assistiu um vídeo da esposa, Priscilla Monroy, que se declarou e disse estar com muita saudade até do cheiro do marido.

“Passando aqui para te falar que estou com muita saudade de você, saudade do seu cheiro, seu abraço.

Esse vídeo foi até difícil de gravar porque já chorei várias vezes.

Porém, continue aí, fique até o final do programa.

A gente vai se ver na final para dar aquele abraço, aquele beijo.

Te amo muito”, disse ela.

