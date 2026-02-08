BBB 26: Alberto Cowboy imuniza Edilson Capetinha e o salva do Paredão

Decisão ocorre após vitória na Prova do Anjo e escolha pelo vídeo da família no Presente do Anjo

BBB 26: Alberto Cowboy imuniza Edilson Capetinha e o salva do Paredão

Alberto Cowboy imunizou Edilson Capetinha neste domingo (8) no BBB 26, impedindo que o participante fosse indicado ao Paredão da semana.

A decisão foi tomada durante a formação da berlinda, após uma sequência de eventos iniciada no sábado (7), quando Cowboy venceu a quarta Prova do Anjo da temporada.

A disputa pelo colar do Anjo foi dividida em duas etapas.

Na primeira fase, os participantes competiram em duplas.

Alberto Cowboy formou parceria com Edilson Capetinha, e os dois registraram o segundo melhor tempo da rodada, com 6min33s150.

O desempenho ficou atrás apenas da dupla Ana Paula e Milena, que avançou com o melhor tempo.

