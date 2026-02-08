BBB 26: Babu Santana puxa Sarah Andrade no contragolpe e a leva ao Bate-Volta

Indicada pelo líder, participante escolhe adversária para disputar prova de salvação

BBB 26: Babu Santana puxa Sarah Andrade no contragolpe e a leva ao Bate-Volta

A formação do Paredão deste domingo (8) no BBB 26 foi marcada pelo uso do contragolpe por Babu Santana, que escolheu Sarah Andrade para integrar a berlinda.

Com a decisão, a participante passou a disputar a Prova Bate-Volta contra Sol Vega e Samira, mantendo a chance de escapar da eliminação.

A sequência que levou ao contragolpe começou na quinta-feira (5), quando Jonas Sulzbach venceu a Prova do Líder.

Com a liderança, garantiu o poder de indicação direta ao Paredão.

No sábado (7), Alberto Cowboy conquistou a Prova do Anjo, enquanto, no mesmo dia, o Duelo de Risco definiu Samira como uma das emparedadas, com direito a disputar a prova de salvação.

