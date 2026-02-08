BBB 26 define quarto Paredão com Babu Santana, Sarah e Sol Vega

Liderança, Duelo de Risco, votação da casa, contragolpe e Bate-Volta moldam berlinda

O BBB 26 definiu neste domingo (8) os três participantes que disputam o quarto Paredão da temporada.

Babu Santana, Sol Vega e Sarah Andrade enfrentam a votação do público para evitar a eliminação marcada para a próxima terça-feira (10).

A formação da berlinda começou a ser desenhada na quinta-feira (5), quando Jonas Sulzbach venceu a Prova do Líder e assumiu o comando da semana.

Ao conquistar a liderança, o participante estabeleceu três possíveis alvos: Juliano Floss, Babu Santana e Leandro Boneco.

No dia seguinte, em conversa com aliados, informou que sua indicação direta seria o ator.

