BBB 26: Jonas Sulzbach indica Babu Santana ao Paredão

Decisão do líder ocorre como retaliação ao Big Fone e impede participação em prova de salvação

Na Telinha - 08 de fevereiro de 2026

O líder Jonas Sulzbach indicou Babu Santana diretamente ao Paredão neste domingo (8) no BBB 26.

Pela regra da semana, a indicação foi feita sem direito à participação na Prova Bate-Volta, deixando o emparedado dependente exclusivamente do voto do público para permanecer no programa.

A liderança foi conquistada na quinta-feira (5) venceu a Prova do Líder.

Com o resultado, garantiu imunidade, acesso ao quarto do líder e o poder de indicação direta ao Paredão.

Foi a terceira vitória em provas na temporada, resultado que ampliou sua influência na dinâmica da casa ao longo da semana.

Leia conteúdo completo aqui.