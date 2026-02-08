BBB 26: Jonas Sulzbach indica Babu Santana ao Paredão

Decisão do líder ocorre como retaliação ao Big Fone e impede participação em prova de salvação

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Jonas Sulzbach indica Babu Santana ao Paredão

O líder Jonas Sulzbach indicou Babu Santana diretamente ao Paredão neste domingo (8) no BBB 26.

Pela regra da semana, a indicação foi feita sem direito à participação na Prova Bate-Volta, deixando o emparedado dependente exclusivamente do voto do público para permanecer no programa.

A liderança foi conquistada na quinta-feira (5) venceu a Prova do Líder.

Leia também

Com o resultado, garantiu imunidade, acesso ao quarto do líder e o poder de indicação direta ao Paredão.

Foi a terceira vitória em provas na temporada, resultado que ampliou sua influência na dinâmica da casa ao longo da semana.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.