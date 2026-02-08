BBB 26: Sol Vega é a mais votada pela casa e vai ao Paredão com chance de Bate-Volta

Formação da berlinda envolve liderança de Jonas, voto da casa, Duelo de Risco e articulação entre grupos

Na Telinha - 08 de fevereiro de 2026

A formação do Paredão deste domingo (8) no BBB 26 reuniu decisões tomadas ao longo da semana e definições concentradas nas últimas horas antes do programa ao vivo.

Sol Vega recebeu nove votos da casa e foi indicada à berlinda, com direito a disputar a Prova Bate-Volta em busca da permanência no jogo.

O cenário começou a ser desenhado na quinta-feira (5), quando Jonas Sulzbach venceu a Prova do Líder.

Com o resultado, assumiu a liderança da semana e passou a concentrar os poderes centrais da formação do Paredão.

