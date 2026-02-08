Coração Acelerado: humilhação pública vira ponto de virada e faz Agrado rever ruptura

Pedido de desculpas expõe arrependimento do cantor e altera rumo do casal central

Na Telinha - 08 de fevereiro de 2026

Em Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) passa a reconsiderar o rompimento com João Raul (Filipe Bragança) após uma cena de exposição pública do cantor.

A sequência ocorre depois do fim do noivado, motivado pela interpretação de que ele teria sido infiel.

A separação tem início quando Agrado toma conhecimento de que João Raul passou uma noite com Naiane (Isabelle Drummond).

O episódio decorre de um problema com o jatinho do cantor, que obriga um pouso não programado.

Apesar de não ter havido envolvimento entre os dois, Agrado entende a situação como traição e decide encerrar a relação.

