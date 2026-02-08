Coração Acelerado: João Raul descobre crime do pai e relação fica insustentável

Walmir rouba troféu do filho para quitar dívida de jogo e acaba expulso de casa

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) expulsa o pai de casa.

O sertanejo descobre que Walmir (Antonio Calloni) roubou um dos seus troféus, e usou para pagar dívida de jogo, e toma medida drástica porque o viciado recusa tratamento.

Depois de perder uma bolada com jogatina, o devedor será cobrado por um homem armado e furioso, que exige um dos prêmios que o Mozão do Brasil venceu, já que o irresponsável está liso.

