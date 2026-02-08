Ed Gama tira a roupa e fica de cueca no Domingão
Humorista atende pedido da plateia durante quadro e entra em piscina de bolinhas
O humorista Ed Gama participou de uma ação no Domingão com Huck neste domingo (8) e terminou a dinâmica de samba-canção durante um quadro do programa.
A cena ocorreu após convite do apresentador Luciano Huck para que o comediante entrasse em uma piscina de bolinhas montada no estúdio.
Antes do início da brincadeira, Huck questionou o figurino do participante.
“Você trouxe sua sunga?
Está de cueca pelo menos?”, perguntou o apresentador, enquanto explicava a dinâmica ao público.
A plateia reagiu pedindo que Ed Gama ficasse apenas de cueca para cumprir o desafio.