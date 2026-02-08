Ed Gama tira a roupa e fica de cueca no Domingão

Humorista atende pedido da plateia durante quadro e entra em piscina de bolinhas

Na Telinha - 08 de fevereiro de 2026

O humorista Ed Gama participou de uma ação no Domingão com Huck neste domingo (8) e terminou a dinâmica de samba-canção durante um quadro do programa.

A cena ocorreu após convite do apresentador Luciano Huck para que o comediante entrasse em uma piscina de bolinhas montada no estúdio.

Antes do início da brincadeira, Huck questionou o figurino do participante.

“Você trouxe sua sunga?

Está de cueca pelo menos?”, perguntou o apresentador, enquanto explicava a dinâmica ao público.

A plateia reagiu pedindo que Ed Gama ficasse apenas de cueca para cumprir o desafio.

