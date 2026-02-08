Por que Chaiany tem medo de votar em Edison Capetinha no BBB 26

Participante relata dilema pessoal ao associar voto no ex-jogador a deslealdade clubística

Na Telinha - 08 de fevereiro de 2026

Durante as articulações para a formação do paredão do BBB 26 neste domingo (8), Chaiany demonstrou resistência em votar em Edilson Capetinha.

A hesitação foi expressa em conversas com outros participantes e está relacionada a uma identificação pessoal: ambos torcem para o Corinthians, fator que, segundo ela, pesa diretamente em sua decisão dentro do jogo.

Em diálogo registrado na casa, Chaiany afirmou ter dificuldade em associar o voto no ex-jogador a uma estratégia do reality.

“Como que eu vou votar no Edilson, meu Deus…

Eu sou Corinthians e isso é traição”, disse.

Leia conteúdo completo aqui.