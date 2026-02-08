Quem vai ao Paredão no BBB 26? Grupos articulam votos na formação deste domingo

Samira já está emparedada; líder, contragolpe e votos da casa completam a berlinda

Na Telinha - 08 de fevereiro de 2026

A formação do quarto Paredão do BBB 26 mobiliza a casa neste domingo (8), com articulações de votos entre grupos rivais e múltiplas frentes abertas para a definição da berlinda.

A dinâmica da semana prevê indicações cruzadas, contragolpe e votação no confessionário, além da disputa do Bate-Volta.

Samira já está confirmada no Paredão após a realização do Duelo de Risco no sábado (7).

Na dinâmica inédita, Juliano Floss e Sol Vega chegaram a um consenso e a indicaram diretamente.

Após o anúncio, Samira reagiu de forma negativa e discutiu com Juliano ainda durante a noite.

