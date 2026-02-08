Quem vai ao Paredão no BBB 26? Grupos articulam votos na formação deste domingo

Samira já está emparedada; líder, contragolpe e votos da casa completam a berlinda

Na Telinha Na Telinha -
Quem vai ao Paredão no BBB 26? Grupos articulam votos na formação deste domingo

A formação do quarto Paredão do BBB 26 mobiliza a casa neste domingo (8), com articulações de votos entre grupos rivais e múltiplas frentes abertas para a definição da berlinda.

A dinâmica da semana prevê indicações cruzadas, contragolpe e votação no confessionário, além da disputa do Bate-Volta.

Samira já está confirmada no Paredão após a realização do Duelo de Risco no sábado (7).

Leia também

Na dinâmica inédita, Juliano Floss e Sol Vega chegaram a um consenso e a indicaram diretamente.

Após o anúncio, Samira reagiu de forma negativa e discutiu com Juliano ainda durante a noite.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.