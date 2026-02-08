Três Graças: Gerluce é desmascarada por Ferette e corre risco de vida após denúncia

A protagonista tentou derrubar o esquema de remédios falsos para salvar a mãe, mas o vilão descobriu tudo e já prepara o contra-ataque

Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) tem uma iniciativa descoberta por Ferette (Murilo Benício), o que a coloca em situação de risco dentro da trama.

Tudo isso ocorrerá depois que o empresário ligar os pontos e perceber que a cuidadora sabe muito mais do que aparenta.

A novela acompanha um esquema criminoso de falsificação e venda de remédios ineficazes, comandado pelo vilão, empresário influente e político, com a participação de sua amante e cúmplice Arminda (Grazi Massafera).

O golpe atinge moradores de baixa renda, entre eles a família da mocinha.

