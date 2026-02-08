Três Graças: Zenilda abandona Ferette e vai morar com Rogério
Advogada descobre caso de Arminda com o seu marido e dá o troco na vilã
Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) descobre o caso de Ferette (Murilo Benício) com Arminda (Grazi Massafera), sai de casa e vai morar no flat de Rogério (Eduardo Moscovis).
Já a vilã se muda para o apartamento de luxo do magnata.
A infidelidade do pai de Leonardo (Pedro Novaes) acaba promovendo um “troca-troca de casais”.
De tanto insistir, a mãe de Raul (Paulo Mendes) convence o amante a transar com ela na cama da advogada.