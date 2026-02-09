BBB 26: Alberto Cowboy entrou sem pensar em vencer e só queria reparar imagem de vilão
"Ele se incomodava com isso", disse a esposa
Alberto Cowboy só tem um objetivo no BBB 26: limpar a imagem deixada de vilão, em 2007.
“Nem pensava em ganhar.
Não chegamos a ter conversa sobre o prêmio”, confidenciou a esposa, Priscila Monroy.
“A grande preocupação dele era que ele saiu do BBB 7 odiado pelo público e sempre teve esse senso de injustiça.
Ele falava: ‘Poxa eu não era um vilão, um cara odiável, eu era um cara bacana’.
Ele se incomodava com isso”, acrescentou ela à coluna Play, do jornal O Globo.