BBB 26: Alberto Cowboy entrou sem pensar em vencer e só queria reparar imagem de vilão

"Ele se incomodava com isso", disse a esposa

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Alberto Cowboy entrou sem pensar em vencer e só queria reparar imagem de vilão

Alberto Cowboy só tem um objetivo no BBB 26: limpar a imagem deixada de vilão, em 2007.

“Nem pensava em ganhar.

Não chegamos a ter conversa sobre o prêmio”, confidenciou a esposa, Priscila Monroy.

Leia também

“A grande preocupação dele era que ele saiu do BBB 7 odiado pelo público e sempre teve esse senso de injustiça.

Ele falava: ‘Poxa eu não era um vilão, um cara odiável, eu era um cara bacana’.

Ele se incomodava com isso”, acrescentou ela à coluna Play, do jornal O Globo.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.