BBB 26: Edilson Capetinha e Milena trocam farpas: "Ganhou uma Copa do Mundo há quanto tempo?"

O ex-jogador de futebol atendeu o Big Fone e levou para cara 10 mil reais

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Edilson Capetinha e Milena trocam farpas: "Ganhou uma Copa do Mundo há quanto tempo?"

O pau torou entre Edilson Capetinha e Milena nesta segunda-feira (9) no BBB 26.

Após atender o Big Fone – a ligação fez parte de uma ação comercial -, o ex-atleta teve que escolher dois brothers para colocar as plaquinhas de “aliado” e “adversário”.

Alberto Cowboy recebeu a primeira, enquanto que a babá e recreadora infantil ficou com a segunda – o próprio Capetinha escolheu usar uma pulseira amarela, que também fazia parte da dinâmica.

Leia também

“A Arquibancada resolveu entrar no jogo”, ironizou a pipoca.

“Acha que eu ia dar para quem?

Só tem você aqui”, respondeu o camarote.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.