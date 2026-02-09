BBB 26: Edilson Capetinha e Milena trocam farpas: "Ganhou uma Copa do Mundo há quanto tempo?"
O ex-jogador de futebol atendeu o Big Fone e levou para cara 10 mil reais
O pau torou entre Edilson Capetinha e Milena nesta segunda-feira (9) no BBB 26.
Após atender o Big Fone – a ligação fez parte de uma ação comercial -, o ex-atleta teve que escolher dois brothers para colocar as plaquinhas de “aliado” e “adversário”.
Alberto Cowboy recebeu a primeira, enquanto que a babá e recreadora infantil ficou com a segunda – o próprio Capetinha escolheu usar uma pulseira amarela, que também fazia parte da dinâmica.
“A Arquibancada resolveu entrar no jogo”, ironizou a pipoca.
“Acha que eu ia dar para quem?
Só tem você aqui”, respondeu o camarote.