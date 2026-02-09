BBB 26: Edilson Capetinha leva enquadrada de Ana Paula Renault: "Tem que falar e assumir"

A jornalista e o ex-jogador de futebol discutiram na cozinha após o embate do brother com Milena

Após discutir com Milena em razão da dinâmica do falso Big Fone – o toque envolveu uma ação comercial -, Edilson Capetinha se desentendeu com Ana Paula Renault na tarde desta segunda-feira (9) no BBB 26.

O ex-atleta explicou para a jornalista a justificativa que deu ao colocar a plaquinha de adversária na babá.

“A Milena me chama e diz que quer ir ao paredão comigo.

Aí eu pego duas placas… você acha que eu tenho que fazer o quê?”, questionou o camarote.

